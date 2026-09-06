Duleep Trophy 2026 Final: मैदान पर तिलक वर्मा से भिड़ गए वैभव सूर्यवंशी, सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा वीडियो

सूर्यवंशी ने 37 गेंद में एक चौके और एक छक्के की मदद से 44 रन की तूफानी पारी खेली। इस दौरान उन्होंने मोहम्मद सिराज के एक ही ओवर में दो चौके और एक छक्का लगाया। सिराज के ओवर के दौरान तिलक वर्मा लगातार उन्हें कुछ कह रहे थे। पहली बार सूर्यवंशी ने मुस्कुराकर टाल दिया, लेकिन ओवर के बीच में जब तिलक वर्मा लगातार उनसे कुछ कहते नजर आए तो वह उनके पास पहुंच गए। इस दौरान तिलक वर्मा ने उनके सीने पर हाथ मारा, लेकिन सूर्यवंशी ने उन्हें रोक लिया और दोनों को बीच मैदान पर बहस करते देखा गया। हालांकि, मामला अब तक साफ नहीं हो पाया कि ऐसा क्यों हुआ।