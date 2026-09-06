INDW vs PAKW: भारत के खिलाफ 55 रन पर ढेर होने वाला पाकिस्तान एशिया कप जीतने का प्रबल दावेदार, टीम के मेंटर ने बताई वजह

पाकिस्तान की हार के बाद रियाज ने कहा, "मेरा मानना है कि हमारी टीम के सभी खिलाड़ी बहुत काबिल हैं। उन्हें बस खुद पर भरोसा करने की जरूरत है। हमारा अगला मैच हांगकांग के खिलाफ है। हम वापस जाकर बात करेंगे कि हमने भारत के खिलाफ क्या गलत किया। हम वही गलतियां नहीं करेंगे। मेरा अब भी मानना है कि पाकिस्तान इस एशिया कप में ट्रॉफी उठाने वाली सबसे अच्छी टीम है क्योंकि हालात हमारे लिए बहुत अच्छे हैं।" एशिया कप के लिए पाकिस्तान वूमेंस टीम में बड़ा बदलाव किया गया है। सात खिलाड़ियों को बाहर रखा गया है। पूर्व कप्तान सना मीर ने इस फैसले के लिए पाकिस्तान टीम मैनेजमेंट की आलोचना की।