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ईशान किशन ने 10वें शतक के साथ Duleep Traphy Final में रचा इतिहास, पार किया 4000 रन का बड़ा माइलस्टोन

Duleep Traphy 2026 Final में ईस्‍ट जोन के कप्‍तान ईशान किशन ने 10वें शतक के साथ इतिहास रच दिया है। उन्‍होंने तूफानी शतक के साथ अपने प्रथम श्रेणी क्रिकेट में 4000 रन के बड़े माइलस्‍टोन को पार कर लिया है।
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भारत

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lokesh verma

Sep 06, 2026

Ishan Kishan, Duleep Traphy 2026 Final

शतक के बाद बल्‍ला उठाते ईस्‍ट जोन के कप्‍तान ईशान किशन। (फोटो सोर्स: वीडियो स्‍क्रीन शॉट)

Duleep Traphy 2026 Final: दलीप ट्रॉफी 2026 का खिताबी मुकाबला चेन्नई के एम ए चिदंबरम स्टेडियम में ईस्‍ट जोन और साउथ जोन के बीच खेला जा रहा है। ईस्ट जोन ने पहले बल्‍लेबाजी करते हुए चार विकेट के नुकसान पर स्‍कोर को 365 के पार पहुंचा दिया है। इस मुकाबले में ईस्‍ट के कप्तान ईशान किशन ने साउथ जोन के गेंदबाजों की जमकर कुटाई की है। उन्‍होंने इस मुकाबले में शतक के साथ जहां अपना 10वां प्रथम श्रेणी शतक पूरा किया है। वहीं, उन्‍होंने इस फॉर्मेट में 4000 रन के बड़े माइलस्‍टोन को भी पार कर लिया है।

ईशान किशन का फर्स्‍ट क्‍लास क्रिकेट करियर

बता दें कि इस मुकाबले से पहले ईशान किशन ने 66 प्रथम श्रेणी मैचों की 108 पारियों में 39.52 के औसत से 3952 रन बनाए थे। साउथ जोन के खिलाफ दलीप ट्रॉफी के फाइनल में 49 रन बनाते ही उन्‍होंने जहां 4000 हजार रन के माइल स्‍टोन को पार कर दिया। वहीं, शतक जड़ते ही प्रथम श्रेणी क्रिकेट करियर में अपने 10 शतक भी पूरे कर लिए। इस फॉर्मेट में उन्‍होंने 19 अर्धशतक भी लगाए हैं। जबकि उनका सर्वश्रेष्‍ठ स्‍कोर 273 रन है।

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Updated on:

06 Sept 2026 05:09 pm

Published on:

06 Sept 2026 05:01 pm

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