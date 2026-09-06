ईशान किशन ने 10वें शतक के साथ Duleep Traphy Final में रचा इतिहास, पार किया 4000 रन का बड़ा माइलस्टोन

Duleep Traphy 2026 Final: दलीप ट्रॉफी 2026 का खिताबी मुकाबला चेन्नई के एम ए चिदंबरम स्टेडियम में ईस्‍ट जोन और साउथ जोन के बीच खेला जा रहा है। ईस्ट जोन ने पहले बल्‍लेबाजी करते हुए चार विकेट के नुकसान पर स्‍कोर को 365 के पार पहुंचा दिया है। इस मुकाबले में ईस्‍ट के कप्तान ईशान किशन ने साउथ जोन के गेंदबाजों की जमकर कुटाई की है। उन्‍होंने इस मुकाबले में शतक के साथ जहां अपना 10वां प्रथम श्रेणी शतक पूरा किया है। वहीं, उन्‍होंने इस फॉर्मेट में 4000 रन के बड़े माइलस्‍टोन को भी पार कर लिया है।