Duleep Trophy 2026 Final Day 1 Highlights: दलीप ट्रॉफी 2026 का फाइनल मुकाबला 6 सितंबर से चेन्नई के एमए चिदंबरम स्टेडियम में ईस्ट जोन और साउथ जोन के बीच खेला जा रहा है। इस मैच में पहले दिन पूरी तरह से ईस्ट जोन का दबदबा देखने को मिला है। कप्‍तान ईशान किशन के नाबाद शतक की बदौलत ईस्‍ट ने पहले दिन का खेल खत्‍म होने तक स्‍कोर बोड पर चार विकेट खोकर 385 रन लगा दिए हैं। इस मुकाबले के पहले दिन कुछ ऐसे चौंकाने वाले मोमेंट्स भी सामने आए, जो सोशल मीडिया की सुर्खियां बन गए। आइये पहले दिन के कुछ खास मोमेंट्स के बारे में आपको बताते हैं।