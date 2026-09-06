वैभव सूर्यवंशी की एक झलक पाने को बेताब दिखे हजारों फैंस, टीनेजर सेंसेशन ने भी ऑटोग्राफ देकर जीता दिल

Vaibhav Sooryavanshi autograph session: दलीप ट्रॉफी 2026 फाइनल के पहले दिन ईस्‍ट जोन ने चार विकेट के नुकसान पर 385 रन स्‍कोर बोर्ड पर लगाए। जैसे ही पहले दिन का तीसरा और आखिरी सेशन खत्‍म हुआ तो सभी खिलाड़ी पवेलियन की ओर जाने लगे, लेकिन वैभव सूर्यवंशी वहीं रुके रहे। इसी बीच वह चेपॉक की भीड़ के उस हिस्से की ओर बढ़े, जहां फैंस दिन भर उनके नारे लगा रहे थे। इस दौरान वैभव को करीब से देखने के लिए फैंस बेताब नजर आए। फैंस ने स्टैंड से बाड़ के पार वाली जगह से कैप, नोटबुक, कागज के टुकड़े, जर्सी आदि उनकी ओर फेंके, तो वैभव ने भी सादगी भरे अंदाज में मुस्‍कुराते हुए ऑटोग्राफ दिए।