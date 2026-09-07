फिर Asia Cup में होने वाला है ट्रॉफी को लेकर ड्रामा! मोहसिन नकवी फाइनल मुकाबले के लिए जा सकते हैं दुबई

फिलहाल भारतीय टीम ने सेमीफाइनल में जगह पक्की कर ली है और पाकिस्तान का भी अंतिम-4 में पहुंचना कन्फर्म माना जा रहा है। ग्रुप A के आखिरी मुकाबले में पाकिस्तान की टीम को सेमीफाइनल में पहुंचने के लिए हांगकांग के खिलाफ बड़ी हार से बचना है। इसके बाद उसका सामना सेमीफाइनल में श्रीलंका से होगा और अंतिम-4 का मैच जीतकर वह फाइनल में जगह पक्की कर सकती है। दूसरी ओर, टीम इंडिया का सामना बांग्लादेश से होगा, जो भारतीय टीम को एक बार खिताबी मुकाबले में हरा चुकी है। भारतीय टीम ने 7 बार एशिया कप की ट्रॉफी अपने नाम की है, तो श्रीलंका और बांग्लादेश एक-एक बार चैंपियन रही हैं। पाकिस्तान को अपनी पहली ट्रॉफी का इंतजार है।