Ishan Kishan 100: 21 चौके, 2 छक्के और 171 रन, Duleep Trophy 2026 के फाइनल में ईशान किशन का गरजा बल्ला

Ishan Kishan In Duleep Trophy 2026 Final: दलीप ट्रॉफी 2026 का खिताबी मुकाबला ईस्ट जोन और साउथ जोन के बीच चेन्नई के एम. चिदंबरम स्टेडियम में खेला जा रहा है। ईस्ट जोन के कप्तान ईशान किशन ने धमाकेदार बल्लेबाजी करते हुए दूसरे दिन लंच तक 171 रन बना लिए हैं। इस दौरान उन्होंने 21 चौके और दो छक्के लगाए हैं। ईशान की इस पारी की बदौलत ईस्ट जोन ने लंच तक 491 रन बना लिए हैं। ईशान के अलावा कुमार कुशाग्र 101 रन बनाकर आउट हुए, तो शिखर मोहन ने 85, वैभव सूर्यवंशी ने 44 और अभिमन्यु ईश्वरन ने 72 रन की पारी खेली।