ईस्ट जोन के कप्तान दमदार पर के दम पर ईस्ट ने साउथ खिलाफ रनों का पहाड़ खड़ा कर दिया। जब ईशान रिटायर्ड हर्ट हुए, तब तक ईस्ट का स्कोर 611/5 हो चुका था। उन्होंने कुमार कुशाग्र के साथ मिलकर पांचवें विकेट के लिए 230 रन की साझेदारी भी की। दूसरे सेशन में ईस्‍ट को छठा झटका 626 के स्‍कोर पर अंकुल रॉय के रूप में लगा, 45 रन बनाकर आउट हुए। टी ब्रेक तक ईस्‍ट ने 6 विकेट के नुकसान पर 626 रन बना लिए हैं। मोहम्‍मद कुनैन कुरैशी 6 रन पर नाबाद हैं।