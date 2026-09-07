‘इस बार ऐसा नहीं होगा’, भारत के न्यूजीलैंड दौरे से पहले मिचेल सेंटनर ने रोहित शर्मा और विराट कोहली को लेकर दिया बड़ा बयान

Mitchell Santner on Rohit Sharma and Virat Kohli: अफगानिस्‍तान के खिलाफ टी20 सीरीज और फिर एशियन गेम्‍स के बाद अगले महीने भारतीय टीम न्‍यूजीलैंड के दौरे पर जाएगी। जहां 22 अक्‍टूबर से लेकर एक दिसंबर तक दोनों देशों के बीच पांच मैचों की T20I सीरीज और इतने ही मैचों की ODI सीरीज के अलावा दो मैचों की टेस्‍ट सीरीज खेली जाएगी। इस दौरे से पहले कीवी टीम के कप्‍तान मिचेल सेंटनर ने बड़ा बयान दिया है। सेंटनर ने कहा कि भारत के अनुभवी बल्लेबाजों रोहित शर्मा और विराट कोहली ने भले ही पहले न्यूजीलैंड में खेलने का आनंद लिया है, लेकिन इस बार ऐसा नहीं होगा। इस बार उन्‍हें यहां कड़ी चुनौती मिलेगी।