7 सितंबर 2026,

सोमवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

Youth Protest

US Israel-Iran War

Monsoon

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

क्रिकेट

‘इस बार ऐसा नहीं होगा’, भारत के न्यूजीलैंड दौरे से पहले मिचेल सेंटनर ने रोहित शर्मा और विराट कोहली को लेकर दिया बड़ा बयान

Mitchell Santner on Rohit Sharma and Virat Kohli: भारतीय टीम अगले महीने न्यूजीलैंड दौरे पर जाएगी। जहां दोनों टीमों के बीच पांच मैचों की ODIs समेत तीनों फॉर्मेट में सीरीज खेली जाएगी। लेकिन, इससे पहले रोहित शर्मा और विराट कोहली से शायद कीवी कप्‍तान मिचेल सेंटनर खौफजदा हैं। उन्‍होंने कहा भले ही रोहित-विराट को यहां की परिस्थितियां पसंद आती हैं, लेकिन इस बार ऐसा नहीं होगा।
2 min read
Google source verification

भारत

image

lokesh verma

Sep 07, 2026

Mitchell Santner on Rohit Sharma and Virat Kohli

रोहित शर्मा और विराट कोहली (फोटो-IANS)

Mitchell Santner on Rohit Sharma and Virat Kohli: अफगानिस्‍तान के खिलाफ टी20 सीरीज और फिर एशियन गेम्‍स के बाद अगले महीने भारतीय टीम न्‍यूजीलैंड के दौरे पर जाएगी। जहां 22 अक्‍टूबर से लेकर एक दिसंबर तक दोनों देशों के बीच पांच मैचों की T20I सीरीज और इतने ही मैचों की ODI सीरीज के अलावा दो मैचों की टेस्‍ट सीरीज खेली जाएगी। इस दौरे से पहले कीवी टीम के कप्‍तान मिचेल सेंटनर ने बड़ा बयान दिया है। सेंटनर ने कहा कि भारत के अनुभवी बल्लेबाजों रोहित शर्मा और विराट कोहली ने भले ही पहले न्यूजीलैंड में खेलने का आनंद लिया है, लेकिन इस बार ऐसा नहीं होगा। इस बार उन्‍हें यहां कड़ी चुनौती मिलेगी।

'वे वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट के मास्टर हैं'

मिचेल सेंटनर पीटीआई से कहा कि रोहित शर्मा और विराट कोहली अभी भी बहुत अच्छे खिलाड़ी हैं, जैसा कि हम लंबे समय से देखते आ रहे हैं। वे वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट के मास्टर हैं। उन्हें पहले भी न्यूजीलैंड की कुछ पिचें काफी पसंद आई हैं। उम्मीद है इस बार ऐसा नहीं होगा। उन्‍होंने कहा कि यह एक शानदार वनडे सीरीज होने वाली है, इसमें कोई शक नहीं है। यह अगले साल होने वाले क्रिकेट वर्ल्ड कप से पहले की तैयारी है। हर कोई अपनी बेस्ट टीम चुनने की कोशिश कर रहा है।

भारत को घर पर हराना न्यूजीलैंड का पहला लक्ष्‍य

सेंटनर ने कहा कि न्यूजीलैंड का पहला टारगेट भारत के खिलाफ घर पर वनडे सीरीज जीतना होगा। भारत के खिलाफ पांच मैच के बाद श्रीलंका के खिलाफ घर पर तीन वनडे और फिर हम इंग्लैंड दौरे पर सितंबर 2027 में वर्ल्ड कप की आखिरी तैयारी करेंगे। उन्‍होंने कहा कि सबसे पहले हम भारत के खिलाफ घर पर सीरीज जीतना चाहते हैं, जो एक बहुत बढ़िया बात होगी। फिर यह पता लगाने की कोशिश करेंगे कि अगले साल अक्टूबर में हम क्‍या कर सकते हैं।

सेंटनर ने भारत की 3-0 की टेस्ट हार को किया याद

टीम इंडिया और न्यूजीलैंड पिछली बार भारत में टेस्ट सीरीज में मिले थे, जिसमें कीवी टीम ने 3-0 से ऐतिहासिक जीत दर्ज की थी। इस नतीजे से भारत का घरेलू टेस्ट में बिना हारे रहने का सिलसिला खत्म हो गया था, जो 12 साल और 18 सीरीज से ज्‍यादा समय तक चला था।
भारत की टेस्ट टीम अब बदलाव के दौर से गुजर रही है। वहीं, सेंटनर का मानना ​​है कि न्यूजीलैंड में दो-टेस्ट सीरीज कुछ नए खिलाड़ियों के लिए मुश्किल हो सकती है। उस दौरे को याद करते हुए उन्‍होंने कहा कि मुझे लगता है कि हमने पहले जिस बारे में बात की थी, वह जल्दी से ढलने की कोशिश करना है।

भारत का न्यूजीलैंड दौरा 2026-27: पूरा शेड्यूल

तारीखमुकाबलावेन्यूसमय (IST)
22 अक्टूबर 20261st T20Iहेगले ओवल, क्राइस्टचर्च12:30 PM
24 अक्टूबर 20262nd T20Iहेगले ओवल, क्राइस्टचर्च12:30 PM
27 अक्टूबर 20263rd T20Iस्काई स्टेडियम, वेलिंगटन12:30 PM
30 अक्टूबर 20264th T20Iईडन पार्क, ऑकलैंड12:30 PM
1 नवंबर 20265th T20Iसेडन पार्क, हैमिल्टन12:30 PM
4 नवंबर 20261st ODIईडन पार्क, ऑकलैंड7:30 AM
7 नवंबर 20262nd ODIस्काई स्टेडियम, वेलिंगटन7:30 AM
10 नवंबर 20263rd ODIसेडन पार्क, हैमिल्टन7:30 AM
13 नवंबर 20264th ODIबे ओवल, माउंट माउंगानुई7:30 AM
15 नवंबर 20265th ODIबे ओवल, माउंट माउंगानुई7:30 AM
19–23 नवंबर 20261st Testबेसिन रिजर्व, वेलिंगटन3:30 AM
27 नवंबर–1 दिसंबर 20262nd Testहेगले ओवल, क्राइस्टचर्च3:30 AM

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

Cricket News

Cricket news in Hindi

Latest Cricket News

Updated on:

07 Sept 2026 07:06 pm

Published on:

07 Sept 2026 07:06 pm

Hindi News / Sports / Cricket News / ‘इस बार ऐसा नहीं होगा’, भारत के न्यूजीलैंड दौरे से पहले मिचेल सेंटनर ने रोहित शर्मा और विराट कोहली को लेकर दिया बड़ा बयान

बड़ी खबरें

View All

क्रिकेट

खेल

ट्रेंडिंग

Duleep Trophy के इतिहास में पहली बार ईस्ट जोन ने पार किया 700 का आंकड़ा, टॉप-10 की लिस्ट में धमाकेदार एंट्री

East Zone vs South Zone, Duleep Trophy 2026 Final, Ishan Kishan Double Hundred,
क्रिकेट

शेफाली वर्मा को सेंड ऑफ देना पाकिस्तानी कप्तान को पड़ गया महंगा, ICC ने ठोक दिया जुर्माना

Pakistan Captain Fatima Sana fined
क्रिकेट

एजबेस्टन टेस्ट से पहले PCB का बड़ा एक्‍शन, मोहम्‍मद रिजवान और इमाम-उल-हक के खिलाफ शुरू की जांच

PCB action against Mohammad Rizwan and Imam-ul-Haq
क्रिकेट

Duleep Trophy ने बदल दी इन क्रिकेटर्स की किस्मत, किसी ने भारत को जिताए 2 वर्ल्डकप, तो कोई बल्लेबाजों के लिए बना ‘खौफ’

Yuvraj Singh on Retirement, Yuvraj Singh vs Virat Kohli Ravi Shastri, MS Dhoni call to Yuvraj, Yuvraj Singh Yo-Yo Test, Cricket News Hindi.
क्रिकेट

Duleep Trophy Final में ईस्‍ट जोन ने रचा इतिहास, तोड़ डाला अपना 40 साल पुराना सबसे बड़े स्‍कोर का रिकॉर्ड

Ishan Kishan Double Hundred, East Zone vs South Zone, Duleep Trophy 2026 Final,
क्रिकेट
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

Editorial Standards

Corrections Policy

Fact Check Policy

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.