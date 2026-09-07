Modi Cabinet expansion: 12 साल में दूसरी बार जूनियर मंत्रियों से सीधी बात करेंगे पीएम मोदी, आज बुलाई सेवा तीर्थ में बैठक

पीएम मोदी ने तीसरी बार सत्ता संभालने के बाद से अभी तक कैबिनेट में बदलाव नहीं किया है। पिछले दिनों संसद के मानसून सत्र के पहले ही कैबिनेट फेरबदल की अटकलें लगाई जा रही थी लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अब माना जा रहा है कि यह काम इसी माह किसी भी समय हो सकता है। कुछ मंत्रियों के राज्यसभा कार्यकाल समाप्त होने से पद छोड़ने तथा दो मंत्रियों को संगठनात्मक जिम्मेदारियां मिलने से फेरबदल की अटकलों को बल मिला है। एक दर्जन से अधिक मंत्रियों के पास एक से ज्यादा मंत्रालय होने से उनका भार हल्का किया जा सकता है।