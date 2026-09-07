Upshi dam: सिंधु नदी पर बना पहला चेक डैम, 36 डेम और बनाने की तैयारी, लहलहाएगी लद्दाख में फसलें

जानकार सूत्रों के अनुसार केंद्र शासित प्रदेश प्रशासन की सिंधु नदी पर 36 और चेक डेम बनाने की तैयारी है जिसके लिए केंद्र सरकार को प्रस्ताव भेजे गए हैं। लद्दाख के किसानों को अक्सर वसंत ऋतु में बुवाई के समय पानी की भारी किल्लत का सामना करना पड़ता है। ऐसे में यह डैम खेतों में हरियाली लाएगा। डैम में जलस्तर 10 फीट तक बढ़ने से 'इगू फे नहर' के माध्यम से पानी को आसपास के खेतों तक पहुंचाया जाएगा। उपशी परियोजना के आगे बढ़ने के साथ ही लद्दाख में इसी तरह की जल संरक्षण योजनाओं को व्यापक स्तर पर लागू करने की तैयारी की जा रही है।