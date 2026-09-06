6 सितंबर 2026,

रविवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

Youth Protest

US Israel-Iran War

Monsoon

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

राष्ट्रीय

Weather Alert: सिक्किम में लैंडस्लाइड, प्रयागराज में डूबे घाट, नेपाल में नई बाढ़ का कहर

Monsoon Alert: सिक्किम में लैंडस्लाइड से नदियों का बहाव रुका, यूपी-बिहार में बाढ़ से लाखों प्रभावित हैं। वहीं पड़ोसी मुल्क नेपाल में नई बाढ़ ने तबाही मचा दी है। मौसम संबंधी जानिए पूरी अपडेट।
2 min read
Google source verification

भारत

image

Saurabh Mall

Sep 06, 2026

Monsoon Alert

लेफ्ट साइड सिक्किम में लैंडस्लाइड की तस्वीर। राइट साइड में नेपाल में नई बाढ़ का मंजर (सोर्स- एक्स यूजर /@Aprajita Nafs Nefes)

Nepal flood Update: उत्तर भारत समेत कई राज्यों में मानसून की सक्रियता से भारी बारिश और बाढ़ जैसी स्थिति बनी हुई है। बीते 24 घंटों में उत्तराखंड, पश्चिमी उत्तर प्रदेश व तमिलनाडु में 4 से 5 इंच तक बहुत भारी बारिश तथा हरियाणा, पूर्वी राजस्थान, पश्चिमी मध्य प्रदेश, बिहार और ओडिशा में भी 3 से 4 इंच तक भारी बारिश दर्ज हुई। रविवार को सिक्किम के नगा फॉरेस्ट इलाके में लैंडस्लाइड के बाद तीस्ता और च्याकोऊंग नदियों का बहाव रुक गया। इससे नदियों का पानी दूसरी ओर फैलने का खतरा बढ़ गया है।

इधर उत्तर प्रदेश के 26 जिलों में करीब 3.53 लाख लोग बाढ़ से प्रभावित हैं। प्रयागराज में घाट डूबने से अन्तिम संस्कार करने को लेकर परेशानी बढ़ गई हैं। बिहार के 18 जिले बाढ़ की चपेट में हैं। पटना के गांधी घाट पर गंगा ने 10 साल का रिकॉर्ड तोड़ते हुए 50.57 मीटर का जलस्तर छू लिया। मध्य प्रदेश में नर्मदा समेत कई नदियां उफान पर हैं। बरगी, भदभदा और कलियासोत डैम के गेट खोल दिए गए हैं। मौसम विभाग के अनुसार दक्षिण-पश्चिम उत्तर प्रदेश और आसपास बने निम्न दाब क्षेत्र के कारण उत्तराखंड तथा पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अगले कुछ तक बहुत भारी बारिश जारी रहने की संभावना है। उत्तराखंड में 7 सितंबर और 10-12 सितंबर तथा पूर्वी उत्तर प्रदेश में 7-8 सितंबर को व्यापक बारिश के साथ आंधी-तूफान की संभावना है।

नेपाल के गोरखा में नई बाढ़, चार घर और एक ब्रिज बहा

नेपाल में भारी बाढ़ की तबाही के बीच रविवार सुबह गोरखा जिले में थेरांग नदी में अचानक बाढ़ आ गई। इससे 4 घर और एक सस्पेंशन ब्रिज बह गए। प्रशासन ने बूढ़ीगंडकी नदी बेसिन में अलर्ट जारी किया है। पुलिस के अनुसार लोगों ने समय रहते घर छोड़ दिए, इसलिए कोई हताहत नहीं हुआ। जबकि 26 अगस्त को आई विनाशकारी बाढ़ में अब तक 1,344 शव मिल चुके हैं, लेकिन करीब 5,000 लोग अभी भी लापता हैं। बाढ़-आपदा से नुकसान का प्रारंभिक अनुमान 400 अरब नेपाली रुपए का माना गया है। अब तक 13,101 लोगों को सुरक्षित बचाया जा चुका है। बाढ़ का असर पर्यटन क्षेत्र पर भी पड़ रहा है। सितंबर-नवंबर के पीक सीजन में होटल और ट्रैवल कंपनियों की बुकिंग रद्द होने लगी हैं। पर्यटन को बचाने के लिए सरकार ने नेपाल कॉलिंग कैंपेन शुरू किया है, जिसमें बताया गया है कि काठमांडू, पोखरा, चितवन जैसे प्रमुख स्थल सुरक्षित और खुले हैं। नेपाल पुलिस ने चेतावनी दी है कि बाढ़ में मिले कीमती सामान को अपने पास न रखें। यूएइ की टीम भी रसुवा में रेस्क्यू ऑपरेशन में जुट गई है। राहत कार्यों के लिए अगले 6 महीने में 8 अरब रुपए की जरूरत बताई गई है।

सिंगापुर मंत्री ने भारत विरोधी टिप्पणियों की निंदा की

सिंगापुर के गृह मामलों और राष्ट्रीय सुरक्षा समन्वय मंत्री के. शनमुगम ने भारत और भारतीयों को निशाना बनाने वाली नस्लभेदी ऑनलाइन टिप्पणियों की तीखी निंदा की है। उन्होंने इन्हें शर्मनाक, भद्दी और पूरी तरह से अस्वीकार्य करार दिया। ये टिप्पणियां नेपाल में आई विनाशकारी बाढ़ और आपदा के संदर्भ में सोशल मीडिया पर की गई थीं। कुछ पोस्ट्स में लापता सिंगापुर नागरिकों के बारे में नस्लीय और अपमानजनक भाषा का इस्तेमाल किया गया, जिसमें भारतीयों को निशाना बनाया गया। मंत्री ने कहा कि मीडिया को कई भद्दी टिप्पणियां हटानी पड़ीं। शनमुगम ने बताया कि पुलिस इन टिप्पणियों की जांच कर रही है।

2015 के भूकंप से तो बच गए, लेकिन इस बार नेपाल बाढ़ ने किसी को नहीं बख्शा, उजड़ गया पूरा परिवार

ये भी पढ़ें
nepal flood

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

UP Weather Forecast

Weather Alert in UP

Weather Forecast

मौसम समाचार

weather news

Updated on:

06 Sept 2026 10:39 pm

Published on:

06 Sept 2026 10:39 pm

Hindi News / National News / Weather Alert: सिक्किम में लैंडस्लाइड, प्रयागराज में डूबे घाट, नेपाल में नई बाढ़ का कहर

बड़ी खबरें

View All

राष्ट्रीय

ट्रेंडिंग

ISRO नहीं होगा प्राइवेट, निजीकरण की खबरों को स्पेस एजेंसी ने बताया बेबुनियाद

ISRO Privatization Latest Update Update
राष्ट्रीय

JSSC CGL पेपर लीक मामले में एक और सफल अभ्यर्थी गिरफ्तार, CID ने कुंदन कुमार को दबोचा

JSSC CGL Paper Leak, JSSC CGL Paper Leak Case, Kundan Kumar, Kundan Kumar Arrest, JSSC CGL CID Investigation, Jharkhand CID, JSSC CGL Scam, JSSC CGL Exam 2024,
राष्ट्रीय

अरुणाचल में भारत-चीन सेनाओं की पहली कोर कमांडर बैठक, एलएसी के मुद्दों पर हुई सीधी चर्चा

India China Border Talks
राष्ट्रीय

दिल्ली में बिल्डिंग ढही तो आमने-सामने बीजेपी और विपक्ष, राहुल गांधी ने उठाया हॉस्टल व्यवस्था का मुद्दा, बीजेपी ने दिया जवाब

rahul gandhi
राष्ट्रीय

राम मंदिर ट्रस्ट CEO जितेंद्र मिश्रा के नाम पर फर्जी वीडियो शेयर कर फंसे अभिजीत दीपके, बाद में दी सफाई

Abhijeet Dipke, Abhijeet Dipke Video, Abhijeet Dipke Controversy, Jeetendra Mishra, Jeetendra Mishra Video, Ram Temple Trust CEO, Ram Mandir Trust CEO, Ram Temple Trust, Ram Mandir Trust,
राष्ट्रीय
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

Editorial Standards

Corrections Policy

Fact Check Policy

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.