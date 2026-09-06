Weather Alert: सिक्किम में लैंडस्लाइड, प्रयागराज में डूबे घाट, नेपाल में नई बाढ़ का कहर

नेपाल में भारी बाढ़ की तबाही के बीच रविवार सुबह गोरखा जिले में थेरांग नदी में अचानक बाढ़ आ गई। इससे 4 घर और एक सस्पेंशन ब्रिज बह गए। प्रशासन ने बूढ़ीगंडकी नदी बेसिन में अलर्ट जारी किया है। पुलिस के अनुसार लोगों ने समय रहते घर छोड़ दिए, इसलिए कोई हताहत नहीं हुआ। जबकि 26 अगस्त को आई विनाशकारी बाढ़ में अब तक 1,344 शव मिल चुके हैं, लेकिन करीब 5,000 लोग अभी भी लापता हैं। बाढ़-आपदा से नुकसान का प्रारंभिक अनुमान 400 अरब नेपाली रुपए का माना गया है। अब तक 13,101 लोगों को सुरक्षित बचाया जा चुका है। बाढ़ का असर पर्यटन क्षेत्र पर भी पड़ रहा है। सितंबर-नवंबर के पीक सीजन में होटल और ट्रैवल कंपनियों की बुकिंग रद्द होने लगी हैं। पर्यटन को बचाने के लिए सरकार ने नेपाल कॉलिंग कैंपेन शुरू किया है, जिसमें बताया गया है कि काठमांडू, पोखरा, चितवन जैसे प्रमुख स्थल सुरक्षित और खुले हैं। नेपाल पुलिस ने चेतावनी दी है कि बाढ़ में मिले कीमती सामान को अपने पास न रखें। यूएइ की टीम भी रसुवा में रेस्क्यू ऑपरेशन में जुट गई है। राहत कार्यों के लिए अगले 6 महीने में 8 अरब रुपए की जरूरत बताई गई है।