Delhi Building Collapse: सत्य निकेतन हादसे के बाद दिल्ली के PG-हॉस्टलों की होगी सुरक्षा जांच, सुप्रीम कोर्ट में उठी मांग

अधिकारियों को जांच के बाद पूरी रिपोर्ट तैयार करके 10 सितंबर तक जमा करनी होगी। MCD के मुताबिक, जांच से जुटाई गई जानकारी के आधार पर एक रिपोर्ट तैयार की जाएगी। इस जानकारी को दिल्ली हाई कोर्ट में दाखिल किए जाने वाले हलफनामे में भी शामिल किया जाएगा। अधिकारियों के मुताबिक यह हलफनामा करीब 10 दिन के भीतर दाखिल किया जाना है।