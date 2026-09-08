8 सितंबर 2026,

मंगलवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

Youth Protest

US Israel-Iran War

Monsoon

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

नई दिल्ली

Delhi Building Collapse: सत्य निकेतन हादसे के बाद दिल्ली के PG-हॉस्टलों की होगी सुरक्षा जांच, सुप्रीम कोर्ट में उठी मांग

Satya Niketan Latest News: सत्य निकेतन हादसे के बाद दिल्ली के PG, निजी हॉस्टल और छात्र आवासों की सुरक्षा जांच की मांग उठी है। MCD ने भी इमारतों के निरीक्षण के आदेश दिए हैं।
2 min read
Google source verification

नई दिल्ली

image

Imran Sheikh

Sep 08, 2026

Satya Niketan News

दिल्ली में PG और निजी हॉस्टलों की सुरक्षा जांच की मांग को लेकर सुप्रीम कोर्ट में रिपोर्ट दाखिल की गई। (फोटो सोर्स-ANI)

Delhi Hostel Safety: दक्षिण दिल्ली के सत्य निकेतन में इमारत गिरने से सात लोगों की मौत के बाद राजधानी में PG और निजी हॉस्टलों की सुरक्षा को लेकर सवाल खड़े हो गए हैं। अब कॉलेज और विश्वविद्यालयों के आसपास चल रहे PG, हॉस्टल और छात्र आवासों की सुरक्षा जांच कराने की मांग सुप्रीम कोर्ट में उठी है।

सुप्रीम कोर्ट की ओर से नियुक्त एमिकस क्यूरी और वरिष्ठ वकील अजीत कुमार सिन्हा ने अदालत में अपनी रिपोर्ट दाखिल की है। इसमें उन्होंने सुप्रीम कोर्ट की ओर से बनाई गई समिति को दिल्ली में ऐसे सभी PG और निजी हॉस्टलों का निरीक्षण करने और उनकी सुरक्षा का ऑडिट कराने का निर्देश देने की मांग की है।

इस जांच का मकसद यह पता लगाना है कि छात्रों के रहने के लिए इस्तेमाल हो रही इन इमारतों की हालत कैसी है और वहां सुरक्षा के जरूरी इंतजाम मौजूद हैं या नहीं। खास तौर पर कॉलेज और विश्वविद्यालयों के आसपास चल रहे छात्र आवासों की जांच पर जोर दिया गया है।

सत्य निकेतन हादसे के बाद बढ़ी चिंता

सत्य निकेतन में एक इमारत गिरने से सात लोगों की मौत हो गई थी। हादसे के बाद राजधानी की पुरानी और कमजोर इमारतों को लेकर चिंता बढ़ गई है। इसी को देखते हुए अब उन जगहों की सुरक्षा जांच की मांग की जा रही है जहां बड़ी संख्या में छात्र रहते हैं।

MCD ने भी दिए जांच के आदेश

दिल्ली नगर निगम (MCD) ने भी हादसे के बाद अपने सभी जोन में इमारतों की जांच शुरू करने का फैसला किया है। निगम ने बिल्डिंग विभाग के कार्यकारी इंजीनियरों को अपने-अपने इलाके की इमारतों का निरीक्षण करने का निर्देश दिया है।

अधिकारियों को जांच के बाद पूरी रिपोर्ट तैयार करके 10 सितंबर तक जमा करनी होगी। MCD के मुताबिक, जांच से जुटाई गई जानकारी के आधार पर एक रिपोर्ट तैयार की जाएगी। इस जानकारी को दिल्ली हाई कोर्ट में दाखिल किए जाने वाले हलफनामे में भी शामिल किया जाएगा। अधिकारियों के मुताबिक यह हलफनामा करीब 10 दिन के भीतर दाखिल किया जाना है।

बड़े अधिकारी रखेंगे नजर

MCD ने यह भी कहा है कि जांच की पूरी प्रक्रिया पर संबंधित जोन के अतिरिक्त आयुक्त नजर रखेंगे। यानी सिर्फ इंजीनियरों की रिपोर्ट तैयार होने तक मामला सीमित नहीं रहेगा, बल्कि वरिष्ठ अधिकारी भी इसकी निगरानी करेंगे।

सत्य निकेतन हादसे के बाद दिल्ली में इमारतों की सुरक्षा को लेकर अदालत और प्रशासन दोनों स्तर पर कदम उठाए जा रहे हैं। अब खास नजर उन PG और निजी हॉस्टलों पर है, जहां कॉलेज और विश्वविद्यालयों के छात्र बड़ी संख्या में रहते हैं।

Delhi Building Collapse: दिल्ली में अवैध इमारतों पर MCD का बड़ा एक्शन, चार मंजिल से ऊपर की सभी अवैध बिल्डिंग होंगी सील

ये भी पढ़ें
Satya Niketan Building Collapse

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

accident

accident death

Updated on:

08 Sept 2026 11:27 am

Published on:

08 Sept 2026 11:27 am

Hindi News / Delhi / New Delhi / Delhi Building Collapse: सत्य निकेतन हादसे के बाद दिल्ली के PG-हॉस्टलों की होगी सुरक्षा जांच, सुप्रीम कोर्ट में उठी मांग

बड़ी खबरें

View All

नई दिल्ली

दिल्ली न्यूज़

ट्रेंडिंग

दिल्ली में दर्दनाक हादसा, गिटारिस्ट ने शोर मचाने से रोका तो थर्ड फ्लोर तक खदेड़कर पीट-पीटकर मार डाला, 7 गिरफ्तार

Manipuri musician killed, guitarist beaten to death
नई दिल्ली

‘कल तक खुश थे, आज तस्वीरों में रह गए’, दिल्ली PG हादसे ने छीन ली 7 जिंदगियां

PG safety norms, Delhi building collapse
नई दिल्ली

Satya Niketan हादसे पर भड़के कांग्रेस नेता अभिषेक दत्त, बोले- भाजपा सरकार पर बिल्डिंग माफिया का दबाव

Delhi police FIR, building renovation negligence
राष्ट्रीय

यूएन की चेतावनी, मुंबई-कोलकाता पर मंडराया समुद्री जलस्तर का खतरा, 1.4 करोड़ लोग जोखिम में

UN report sea level
राष्ट्रीय

सत्य निकेतन हादसे के बाद LG का बड़ा फैसला, दिल्ली के सभी PG हब की इमारतों की एक हफ्ते में होगी जांच

Satya Niketan Building Collapse, Delhi PG Audit, Delhi PG Buildings, Delhi PG Safety, Taranjit Singh Sandhu, Delhi LG Taranjit Singh Sandhu, Satya Niketan PG Collapse, Delhi PG Hostel Safety,
राष्ट्रीय
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

Editorial Standards

Corrections Policy

Fact Check Policy

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.