कौन हैं रोहन पारेख? मुंबई PMO फर्जी पहचान मामले में जिस पर केस हुआ दर्ज

Rohan Parekh Fake PMO Officer: मुंबई के जियो वर्ल्ड प्लाजा में कथित तौर पर पीएमओ अधिकारी बनकर प्रवेश करने की कोशिश का मामला सामने आया है। पुलिस ने इस मामले में 24 वर्षीय रोहन पारेख समेत दो लोगों को गिरफ्तार किया है। पारेख एक हीरा कारोबारी का बेटा है। उन्होंने ब्रिटेन के एक विश्वविद्यालय से गणित और भौतिकी में स्नातक की डिग्री प्राप्त की है।हालांकि, उसके वकील ने अदालत में दावा किया है कि संभव है कि रोहन खुद भी एक कथित फर्जीवाड़े का शिकार हुआ हो।