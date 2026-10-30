वाराणसी से गुजरने वाली ट्रेनों में सीट नहीं, वंदे भारत और राजधानी में रिग्रेट, त्यौहार से खड़ी हुई मुसीबत

आईआरसीटीसी की वेबसाइट पर 15 नवंबर तक ट्रेनों में वेटिंग लिस्ट है। वही दीपावली के पास की तिथियां में स्थित रिग्रेट हो गई है। नई दिल्ली से वाराणसी आने वाली वंदे भारत, राजधानी और अमृत भारत में भी रिग्रेट हो चुका है। अब यात्री इन ट्रेनों में रिजर्वेशन नहीं कर पाएंगे। इन ट्रेनों के अलावा कई स्पेशल ट्रेन भी हैं, जिनमें सीट की उपलब्धता नहीं है। दिल्ली से वाराणसी रूट पर 15 से अधिक ट्रेनों का संचालन किया जाता है। इसमें सामान्य दिनों में जहां वंदे भारत ट्रेन में यात्रा के एक दिन पहले तक टिकट मिल जाता था, उस ट्रेन में भी 15 नवंबर तक कोई जगह नहीं है। राजधानी और वीआईपी ट्रेन का भी यही हाल है। लोकमान्य तिलक टर्मिनस से आने वाली ट्रेनों के स्लीपर से लेकर ऐसी कोच तक भर चुके हैं और इन में लंबी वेटिंग लिस्ट है। इस रूट पर नियमित ट्रेन के अलावा स्पेशल ट्रेन मिलकर 9 ट्रेन चलाई जा रही हैं।