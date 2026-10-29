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‘PM मोदी घबरा गए, BJP अब खत्म होने वाली है’, MLC नतीजों पर अजय राय का बड़ा बयान, बोले- अब पिंडरा विधानसभा सीट की तैयारी

वाराणसी में कांग्रेस नेता अजय राय ने एमएलसी चुनाव के नतीजों पर पीएम मोदी के ट्वीट को लेकर भाजपा पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने चुनाव नहीं लड़ा, फिर भी पीएम मोदी घबरा गए हैं। अजय राय ने 2027 के लिए पिंडरा सीट पर तैयारी की बात कही।
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वाराणसी

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Ankit Sai

Updated: 29 Oct 2026, 8:24 AM IST

Varanasi latest news

यूपी कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष अजय राय, (फाइल फोटो-ANI)

वाराणसी में कांग्रेस नेता अजय राय ने एमएलसी चुनाव के नतीजों को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ट्वीट पर प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने उत्तर प्रदेश में एमएलसी चुनाव लड़ा ही नहीं था और पार्टी मैदान में नहीं थी। इसके बावजूद पीएम मोदी घबरा गए हैं। अजय राय ने कहा कि BJP और PM मोदी अब पूरी तरह से खत्म होने वाले हैं। वहीं, 2027 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव को लेकर उन्होंने वाराणसी की पिंडरा सीट पर अपनी तैयारी के बारे में भी बात की। अजय राय ने कहा कि मैं पूरी तरह से पिंडरा पर फोकस कर रहा हूं। यह वहां मेरे अपने परिवार जैसा है, मुझे हर जाति और समाज के हर वर्ग के सभी लोगों का आशीर्वाद और प्यार मिला है। मैंने वहां एक इंडिपेंडेंट कैंडिडेट के तौर पर चुनाव भी जीता है, बाद में, मैं कांग्रेस कैंडिडेट के तौर पर जीता।

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29 Oct 2026, 8:24 AM IST

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Hindi News / Uttar Pradesh / Varanasi / ‘PM मोदी घबरा गए, BJP अब खत्म होने वाली है’, MLC नतीजों पर अजय राय का बड़ा बयान, बोले- अब पिंडरा विधानसभा सीट की तैयारी

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