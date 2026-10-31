यूपी को पहली स्लीपर वंदे भारत की सौगात, रेल मंत्री व सीएम योगी ने दिखाई हरी झंडी, पीएम मोदी ने बताया ऐतिहासिक

नई वंदे भारत स्लीपर ट्रेन के उद्घाटन को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए बताया है कि काशी से प्रयागराज, कानपुर सेंट्रल होते हुए दिल्ली तक चलने वाली वंदे भारत ट्रेन लाखों श्रद्धालुओं, पर्यटक, युवाओं और व्यापारियों की यात्रा को सुगम बनाएगी और बाबा विश्वनाथ के दर्शन हो या संगम की यात्रा, यह ट्रेन आस्था को अवसर और परंपरा को आधुनिकता से जोड़ेगी। उन्होंने नई रेल सेवा के लिए शुभकामनाएं भी दी है। प्रधानमंत्री ने कहा कि दिल्ली और काशी के बीच रेल यात्रा करने वालों के लिए आज का दिन ऐतिहासिक है। काशी-दिल्ली वंदे भारत स्लीपर ट्रेन शुरू होने से समय की बचत के साथ ही उनका अनुभव बेहतर होने वाला है।