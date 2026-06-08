कौन हैं UP के IPS अजय पाल शर्मा? जिनको फिल्म ‘पुष्पा’ के स्टाइल में TMC नेता ने दी थी धमकी, अब STF के हत्थे चढ़ा आरोपी

यह पूरा मामला पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के समय का है। चुनाव आयोग ने शांतिपूर्ण मतदान कराने के लिए आईपीएस अजय पाल शर्मा को दक्षिण 24 परगना जिले का पुलिस ऑब्जर्वर बनाकर भेजा था। फाल्टा विधानसभा क्षेत्र में जब वोटरों को डराने और बूथ कैप्चरिंग की शिकायतें आईं तो अजय पाल शर्मा खुद भारी पुलिस बल के साथ जमीन पर उतर गए। उन्होंने ऑन कैमरा दबंगों को सख्त लहजे में चेतावनी दी कि गड़बड़ी करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। इसी कार्रवाई के दौरान TMC नेता जहांगीर खान ने खुलेआम धमकी दी थी कि अगर अजय पाल शर्मा खुद को 'सिंघम' समझते हैं, तो हम भी 'पुष्पा' हैं... पुष्पा कभी झुकेगा नहीं।