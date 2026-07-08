Ram Mandir Controversy: ‘पूरा विपक्ष हताश है, जैसे- कोई बिल्ली खंभा खरोंच रही हो’, फिरोजाबाद में सपा-कांग्रेस पर भड़के साक्षी महाराज

राम मंदिर चढ़ावा चोरी विवाद के बीच अयोध्या पहुंचे पूर्व बीजेपी सांसद बृजभूषण शरण सिंह ने बड़ा बयान दिया है। बृजभूषण शरण ने कहा- जांच पूरी होने का इंतजार किया जाना चाहिए, लेकिन अगर किसी को बचाने की कोशिश हुई तो हम फिर खुलकर बोलेंगे। बृजभूषण शरण ने यह भी कहा कि अब उनका राम मंदिर जाने का कोई इरादा नहीं है। हनुमानगढ़ी में हनुमान जी के दर्शन कर ही लौट जाएंगे। साथ ही उन्होंने अयोध्या की सुरक्षा व्यवस्था और बैरियर लगाने पर भी सवाल उठाए। बृजभूषण शरण अखाड़ा परिषद के नवनियुक्त प्रवक्ता संजय दास को बधाई देने के लिए अयोध्या पहुंचे थे।