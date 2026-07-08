Ram Mandir Controversy: ‘पूरा विपक्ष हताश है, जैसे- कोई बिल्ली खंभा खरोंच रही हो’, फिरोजाबाद में सपा-कांग्रेस पर भड़के साक्षी महाराज

BJP सांसद साक्षी महाराज (फाइल फोटो- IANS)
Ayodhya Ram Mandir Dispute: फिरोजाबाद दौरे के समय बीजेपी के फायरब्रांड नेता एवं सांसद साक्षी महाराज ने अयोध्या राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले पर समाजवादी पार्टी (Samajwadi Party) और कांग्रेस को घेरा है। बीजेपी सांसद ने कहा- इस समय पूरा विपक्ष हताशा में है, जैसे कोई बिल्ली हताशा में खंभे को खरोंच रही हो।
साक्षी महाराज ने कहा- भाजपा ने विकास के सभी मुद्दों को उठाया है। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास बीजेपी की नीति है। कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक, देश भर में विकास की लहर चल रही है। जिससे विपक्ष के पास प्रधानमंत्री मोदी पर उंगली उठाने का कोई मुद्दा नहीं बचा है।
साक्षी महाराज ने आगे कहा- मेरा मानना है कि अखिलेश यादव और राहुल गांधी 2027 के चुनावों को ध्यान में रखते हुए बेचैन हो रहे हैं। वे अब उन लोगों की ओर देख रहे हैं जो भगवान राम के विरोधी थे। वे लोग जिन्होंने, उनके अनुसार, राम भक्तों पर गोलियां चलाईं। अब अचानक खुद को राम भक्त के रूप में पेश कर रहे हैं। अब ऐसे लोगों ने अयोध्या, भगवान राम और राम भक्तों की आस्था की बात करना शुरू कर दिया है।
अयोध्या राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले की जांच कर रही SIT पर कांग्रेस ने सवाल उठाए हैं। कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने कहा कि SIT कहां है? वो SET है, इसका कोई कानूनी महत्व नहीं है। इस मामले में FIR राम मंदिर ट्रस्ट ने दर्ज कराई है, FIR ट्रस्ट की है। ऐसा नहीं है कि सरकार ने FIR दर्ज कराई है। वे सिर्फ जनता को बेवकूफ बना रहे हैं और कुछ नहीं।
राम मंदिर चढ़ावा चोरी विवाद के बीच अयोध्या पहुंचे पूर्व बीजेपी सांसद बृजभूषण शरण सिंह ने बड़ा बयान दिया है। बृजभूषण शरण ने कहा- जांच पूरी होने का इंतजार किया जाना चाहिए, लेकिन अगर किसी को बचाने की कोशिश हुई तो हम फिर खुलकर बोलेंगे। बृजभूषण शरण ने यह भी कहा कि अब उनका राम मंदिर जाने का कोई इरादा नहीं है। हनुमानगढ़ी में हनुमान जी के दर्शन कर ही लौट जाएंगे। साथ ही उन्होंने अयोध्या की सुरक्षा व्यवस्था और बैरियर लगाने पर भी सवाल उठाए। बृजभूषण शरण अखाड़ा परिषद के नवनियुक्त प्रवक्ता संजय दास को बधाई देने के लिए अयोध्या पहुंचे थे।
बड़ी खबरेंView All
फिरोजाबाद
उत्तर प्रदेश
ट्रेंडिंग