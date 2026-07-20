लखनऊ के जवाहर भवन में भीषण आग से मची अफरा-तफरी, दमकल की कई गाड़ियां घंटों तक आग बुझाने में जुटीं (फोटो सोर्स : भाषा संवाद WhatsApp News Group)
Massive Fire Breaks Out at Jawahar Bhawan in Lucknow: उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ स्थित सरकारी कार्यालयों के प्रमुख केंद्र जवाहर भवन में सोमवार को अचानक भीषण आग लगने से पूरे इलाके में अफरा-तफरी मच गई। आग की लपटें और दूर तक उठता धुएं का गुबार देखकर भवन में मौजूद अधिकारियों, कर्मचारियों और आम लोगों में हड़कंप मच गया।सूचना मिलते ही दमकल विभाग की कई गाड़ियां मौके पर पहुंचीं और आग पर काबू पाने के लिए युद्धस्तर पर अभियान शुरू कर दिया।
पुलिस, प्रशासन और राहत-बचाव दल भी तत्काल मौके पर पहुंच गए। समाचार लिखे जाने तक आग बुझाने का कार्य लगातार जारी था और पूरे परिसर को सुरक्षा की दृष्टि से खाली करा दिया गया था।
प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार दोपहर के समय अचानक जवाहर भवन के एक हिस्से से धुआं निकलता दिखाई दिया। देखते ही देखते धुआं घना हो गया और कुछ ही मिनटों में आग की लपटें तेज हो गईं। भवन में मौजूद कर्मचारियों ने तत्काल बाहर निकलना शुरू किया। आग फैलने की आशंका के चलते पूरे परिसर में भगदड़ जैसी स्थिति बन गई। सुरक्षा कर्मियों ने लोगों को व्यवस्थित तरीके से बाहर निकालने का प्रयास किया और भवन को खाली कराया। आग की सूचना मिलते ही आसपास के कार्यालयों में भी सतर्कता बढ़ा दी गई। मौके पर मौजूद लोगों ने तत्काल फायर कंट्रोल रूम और पुलिस को सूचना दी, जिसके बाद राहत और बचाव दल तेजी से घटनास्थल पर पहुंचा।
सूचना मिलते ही दमकल विभाग की कई गाड़ियां मौके पर पहुंचीं और आग बुझाने का अभियान शुरू किया गया। दमकल कर्मियों ने ऊंची सीढ़ियों, हाई-प्रेशर वाटर जेट और अन्य आधुनिक उपकरणों की मदद से आग पर काबू पाने की कोशिश शुरू की। भवन के भीतर धुएं की अधिकता के कारण बचाव कार्य चुनौतीपूर्ण रहा।
फायर ब्रिगेड की टीम ने पहले आग को फैलने से रोकने पर ध्यान केंद्रित किया ताकि वह भवन के अन्य हिस्सों तक न पहुंचे। इसके बाद अंदर मौजूद संभावित लोगों की तलाश और सुरक्षित निकासी का अभियान चलाया गया। दमकल कर्मी लगातार जोखिम उठाकर आग बुझाने में जुटे रहे।
घटना के बाद पुलिस, प्रशासन और आपदा प्रबंधन की टीमें भी मौके पर पहुंच गईं। पूरे क्षेत्र को घेरकर आम लोगों की आवाजाही रोक दी गई ताकि राहत और बचाव कार्य में किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न न हो। एंबुलेंस और चिकित्सा दल को भी एहतियात के तौर पर मौके पर तैनात किया गया। अधिकारियों ने भवन के विभिन्न हिस्सों की जांच शुरू कराई ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि कहीं कोई व्यक्ति अंदर फंसा तो नहीं है। राहत दल धुएं से प्रभावित क्षेत्रों में विशेष उपकरणों की सहायता से प्रवेश कर स्थिति का आकलन करता रहा।
आग लगने के बाद उठे काले धुएं का गुबार काफी दूर तक दिखाई दिया। आसपास के कार्यालयों और इमारतों में भी सतर्कता बढ़ा दी गई। सुरक्षा कारणों से कुछ समय के लिए आसपास के मार्गों पर यातायात भी प्रभावित रहा। पुलिस ने लोगों से घटनास्थल से दूर रहने की अपील की ताकि बचाव कार्य सुचारू रूप से चल सके। स्थानीय लोगों ने बताया कि आग की तीव्रता इतनी अधिक थी कि दूर से ही लपटें दिखाई दे रही थीं। मौके पर लोगों की भारी भीड़ जमा हो गई, जिसे नियंत्रित करने के लिए अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया गया।
फिलहाल आग लगने के वास्तविक कारणों का आधिकारिक रूप से पता नहीं चल सका है। प्रारंभिक स्तर पर शॉर्ट सर्किट सहित अन्य संभावित कारणों की भी जांच की जा रही है, लेकिन प्रशासन ने किसी भी कारण की पुष्टि नहीं की है। अधिकारियों का कहना है कि आग पूरी तरह बुझने और भवन सुरक्षित घोषित होने के बाद विशेषज्ञों की टीम घटनास्थल का निरीक्षण करेगी। इसके बाद ही यह स्पष्ट हो सकेगा कि आग किस वजह से लगी और इससे कितना नुकसान हुआ।
जवाहर भवन में कई महत्वपूर्ण सरकारी विभागों के कार्यालय संचालित होते हैं। ऐसे में आग लगने के बाद वहां मौजूद सरकारी अभिलेखों, दस्तावेजों और अन्य महत्वपूर्ण रिकॉर्ड की सुरक्षा को लेकर भी चिंता बढ़ गई है। अधिकारी यह आकलन करने में जुटे हैं कि आग से किन हिस्सों को नुकसान पहुंचा है और क्या कोई महत्वपूर्ण दस्तावेज प्रभावित हुए हैं। हालांकि प्रशासन ने कहा है कि प्राथमिकता फिलहाल आग पर पूरी तरह काबू पाने और लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करने की है। इसके बाद नुकसान का विस्तृत आकलन किया जाएगा।
घटना की सूचना मिलते ही वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी, पुलिस अधिकारी और दमकल विभाग के उच्चाधिकारी भी मौके पर पहुंच गए। उन्होंने राहत एवं बचाव कार्य का जायजा लिया और संबंधित अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए। पूरे अभियान की लगातार निगरानी की जा रही है ताकि आग को जल्द से जल्द नियंत्रित किया जा सके। अधिकारियों ने कहा कि सभी संबंधित एजेंसियां समन्वय के साथ कार्य कर रही हैं और स्थिति पर लगातार नजर रखी जा रही है। यदि आवश्यकता हुई तो अतिरिक्त दमकल गाड़ियों और संसाधनों को भी मौके पर भेजा जाएगा।
घटना के बाद आसपास के क्षेत्र में दहशत का माहौल बन गया। बड़ी संख्या में लोग घटनास्थल के आसपास जमा हो गए, जिन्हें पुलिस ने सुरक्षित दूरी पर रहने की सलाह दी। प्रशासन ने आम नागरिकों से अपील की कि वे अफवाहों पर ध्यान न दें और केवल आधिकारिक जानकारी पर ही भरोसा करें।
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