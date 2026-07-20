प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार दोपहर के समय अचानक जवाहर भवन के एक हिस्से से धुआं निकलता दिखाई दिया। देखते ही देखते धुआं घना हो गया और कुछ ही मिनटों में आग की लपटें तेज हो गईं। भवन में मौजूद कर्मचारियों ने तत्काल बाहर निकलना शुरू किया। आग फैलने की आशंका के चलते पूरे परिसर में भगदड़ जैसी स्थिति बन गई। सुरक्षा कर्मियों ने लोगों को व्यवस्थित तरीके से बाहर निकालने का प्रयास किया और भवन को खाली कराया। आग की सूचना मिलते ही आसपास के कार्यालयों में भी सतर्कता बढ़ा दी गई। मौके पर मौजूद लोगों ने तत्काल फायर कंट्रोल रूम और पुलिस को सूचना दी, जिसके बाद राहत और बचाव दल तेजी से घटनास्थल पर पहुंचा।