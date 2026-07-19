Varanasi News: जमीनी विवाद में दो पक्षों में चले ईंट-पत्थर, एक पक्ष ने की हवाई फायरिंग, आरोपी फरार

घटना की जानकारी मिलते ही शिवपुर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और स्थिति को नियंत्रित किया। पुलिस ने घटनास्थल का निरीक्षण करने के साथ ही आसपास के लोगों से पूछताछ की। घटनास्थल से साक्ष्य जुटाए गए हैं और आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज भी खंगाली जा रही है। पुलिस का कहना है कि मामले की सभी पहलुओं से जांच की जा रही है। पुलिस ने बताया है कि इस दौरान मौके से दो खोखा कारतूस बरामद किए गए हैं। दोनों पक्षों के आरोपों के आधार पर विधिक कार्रवाई की जाएगी। वहीं, फायरिंग के आरोपी सौरभ उपाध्याय की गिरफ्तारी के लिए पुलिस टीम लगातार दबिश दे रही है।