रुहेलखंड यूनिवर्सिटी का नया एकेडमिक कैलेंडर जारी, 27 जुलाई से शुरू होंगी कक्षाएं, 3 जनवरी तक आएंगे रिजल्ट

विश्वविद्यालय ने परीक्षा परिणाम घोषित करने के लिए भी समय-सीमा तय की है। कुलसचिव महेंद्र कुमार ने बताया कि सभी सेमेस्टरों के परिणाम 3 जनवरी 2027 तक जारी करने का लक्ष्य रखा गया है, ताकि विद्यार्थियों का अगला शैक्षणिक सत्र समय पर शुरू हो सके। वहीं विश्वविद्यालय ने इस बार 15 दिन का शीतकालीन अवकाश घोषित किया है। अवकाश 21 दिसंबर 2026 से शुरू होकर 3 जनवरी 2027 तक चलेगा। इसके बाद पुनः शैक्षणिक गतिविधियां शुरू कर दी जाएंगी। विश्वविद्यालय प्रशासन का कहना है कि नया शैक्षणिक कैलेंडर सत्र को समयबद्ध, व्यवस्थित और पारदर्शी बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम साबित होगा।