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रुहेलखंड यूनिवर्सिटी का नया एकेडमिक कैलेंडर जारी, 27 जुलाई से शुरू होंगी कक्षाएं, 3 जनवरी तक आएंगे रिजल्ट

Mahatma Jyotiba Phule Rohilkhand University : महात्मा ज्योतिबा फुले रुहेलखंड विश्वविद्यालय ने शैक्षणिक सत्र 2026-27 के लिए प्रवेश, शिक्षण और परीक्षा कार्यक्रम जारी कर दिया है। विश्वविद्यालय प्रशासन की ओर से जारी कैलेंडर में नए और पुराने विद्यार्थियों के लिए प्रवेश, कक्षाओं, परीक्षाओं और अवकाश की विस्तृत समय-सारिणी निर्धारित की गई है।

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Avanish Pandey

Jun 10, 2026

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रुहेलखंड यूनिवर्सिटी

Bareilly Education News : महात्मा ज्योतिबा फुले रुहेलखंड विश्वविद्यालय ने शैक्षणिक सत्र 2026-27 के लिए प्रवेश, शिक्षण और परीक्षा कार्यक्रम जारी कर दिया है। विश्वविद्यालय प्रशासन की ओर से जारी कैलेंडर में नए और पुराने विद्यार्थियों के लिए प्रवेश, कक्षाओं, परीक्षाओं और अवकाश की विस्तृत समय-सारिणी निर्धारित की गई है।

विश्वविद्यालय के आदेश के अनुसार प्रथम सेमेस्टर में प्रवेश लेने वाले विद्यार्थियों की दाखिला प्रक्रिया 25 जुलाई 2026 तक पूरी कर ली जाएगी। संबद्ध महाविद्यालयों और विश्वविद्यालय परिसर को समयबद्ध तरीके से प्रवेश प्रक्रिया पूरी करने के निर्देश दिए गए हैं, ताकि शैक्षणिक सत्र निर्धारित समय पर शुरू किया जा सके।

नए छात्रों के लिए होगा दीक्षारंभ कार्यक्रम

नवप्रवेशित विद्यार्थियों के लिए 25 से 31 जुलाई तक दीक्षारंभ (इंडक्शन) कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। इस दौरान विद्यार्थियों को विश्वविद्यालय की शैक्षणिक व्यवस्था, पाठ्यक्रम, परीक्षा प्रणाली और विभिन्न गतिविधियों की जानकारी दी जाएगी। साथ ही उन्हें उच्च शिक्षा के वातावरण से परिचित कराया जाएगा। विश्वविद्यालय प्रशासन ने 27 जुलाई 2026 से नियमित शिक्षण कार्य शुरू करने का निर्णय लिया है। इसके तहत सभी संकायों और पाठ्यक्रमों में निर्धारित समय-सारिणी के अनुसार कक्षाएं संचालित की जाएंगी। विश्वविद्यालय का उद्देश्य सत्र को बिना किसी देरी के संचालित करना है।

10 नवंबर तक होंगी प्रयोगात्मक परीक्षाएं

प्रथम सेमेस्टर के विद्यार्थियों की प्रयोगात्मक परीक्षाएं 10 नवंबर 2026 तक आयोजित की जाएंगी। इसके बाद लिखित परीक्षाओं की प्रक्रिया शुरू होगी। विश्वविद्यालय ने प्रयोगात्मक और सैद्धांतिक परीक्षाओं के बीच पर्याप्त समय रखने की योजना बनाई है, ताकि विद्यार्थियों को तैयारी का अवसर मिल सके। जारी कार्यक्रम के अनुसार प्रथम सेमेस्टर की परीक्षाएं 11 दिसंबर 2026 तक पूरी कर ली जाएंगी। वहीं तृतीय, पंचम और सप्तम सेमेस्टर की शिक्षण अवधि 31 अक्टूबर तक निर्धारित की गई है। इन सेमेस्टरों की परीक्षाएं 12 नवंबर से 11 दिसंबर 2026 के बीच आयोजित की जाएंगी।

3 जनवरी तक परिणाम घोषित करने का लक्ष्य

विश्वविद्यालय ने परीक्षा परिणाम घोषित करने के लिए भी समय-सीमा तय की है। कुलसचिव महेंद्र कुमार ने बताया कि सभी सेमेस्टरों के परिणाम 3 जनवरी 2027 तक जारी करने का लक्ष्य रखा गया है, ताकि विद्यार्थियों का अगला शैक्षणिक सत्र समय पर शुरू हो सके। वहीं विश्वविद्यालय ने इस बार 15 दिन का शीतकालीन अवकाश घोषित किया है। अवकाश 21 दिसंबर 2026 से शुरू होकर 3 जनवरी 2027 तक चलेगा। इसके बाद पुनः शैक्षणिक गतिविधियां शुरू कर दी जाएंगी। विश्वविद्यालय प्रशासन का कहना है कि नया शैक्षणिक कैलेंडर सत्र को समयबद्ध, व्यवस्थित और पारदर्शी बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम साबित होगा।

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Updated on:

10 Jun 2026 03:12 pm

Published on:

10 Jun 2026 03:05 pm

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