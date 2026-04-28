सो रही पत्नी का फावड़े से गला रेतकर फरार हुआ पति, खून से सनी लाश देख चीख पड़े बच्चे… फिर हुआ ये

शाहजहांपुर। मिर्जापुर थाना क्षेत्र के भौती गांव में मंगलवार दोपहर एक युवक ने अपनी ही पत्नी की बेरहमी से हत्या कर दी। आरोपी छत्रपाल ने अपनी 50 वर्षीय पत्नी सोमवती पर उस समय फावड़े से हमला कर दिया, जब वह गैलरी में जमीन पर लेटी हुई थी। गर्दन पर किए गए वार से महिला की मौके पर ही मौत हो गई। वारदात के बाद आरोपी मौके से फरार हो गया। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिया।