नवाबगंज गैस रिफिलिंग हादसा: चौथे किशोर की भी मौत… 10 दिन तक जूझने के बाद फरमान ने हारी जिंदगी

जैसे ही किशोर सिलेंडर उठाने लगे, अचानक गैस लीक होने लगी और एक चिंगारी ने पूरे बेसमेंट को आग के गोले में बदल दिया। चारों किशोर आग की लपटों में घिरकर बुरी तरह झुलस गए। गैराज मालिक महावीर भी आंशिक रूप से झुलस गया। हादसे के बाद सभी को निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया, लेकिन एक-एक कर चारों मासूम जिंदगी की जंग हार गए। पहले अजीत (13), फिर अर्शिल (14), इसके बाद साहिल रजा (15) और अब मंगलवार को फरमान (13) की मौत ने पूरे शहर को झकझोर दिया है। चारों किशोरों की मौत ने अवैध गैस रिफिलिंग के नेटवर्क और प्रशासनिक निगरानी पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं।