कागजों में 24 घंटे बिजली, ज़मीन पर 11 घंटे अंधेरा, सिंधुनगर फीडर ठप, शहर में गर्मी से हाहाकार

बरेली। भीषण गर्मी के बीच बिजली कटौती ने शहरवासियों की कमर तोड़ दी है। एक तरफ निगम कागजों में 23 घंटे 45 मिनट बिजली देने का दावा कर रहा है, तो दूसरी ओर हकीकत में लोग 10–18 घंटे की अघोषित कटौती झेलने को मजबूर हैं। सोमवार को सिंधुनगर फीडर में फॉल्ट ने हालात और बिगाड़ दिए। रात तीन बजे से दोपहर दो बजे तक पूरे 11 घंटे शहर अंधेरे में डूबा रहा।