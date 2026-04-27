एचपीसीएल डबल मर्डर में बड़ा एक्शन: मुख्य आरोपी अजय प्रताप सिंह पर लगा रासुका

जांच में खुलासा हुआ कि यह हत्या अकेले नहीं बल्कि सुनियोजित आपराधिक षड्यंत्र का हिस्सा थी। मामले में मुनेंद्र विक्रम सिंह, धर्मेंद्र, अभय प्रताप सिंह उर्फ कल्लू और केशव उर्फ मिचकू समेत चार अन्य आरोपियों को भी गिरफ्तार किया गया है। सभी को जिला कारागार बदायूं भेजा जा चुका है। पुलिस के अनुसार मुख्य आरोपी का पुराना आपराधिक इतिहास भी रहा है, जिसमें अवैध कब्जे और हिंसक घटनाएं शामिल हैं। प्रशासन ने अजय प्रताप सिंह की गतिविधियों को लोक व्यवस्था के लिए गंभीर खतरा मानते हुए रासुका के तहत निरुद्ध करने का फैसला किया। अधिकारियों के मुताबिक, आरोपी की आपराधिक गतिविधियां सामान्य कानून से नियंत्रित नहीं हो पा रही थीं। दोहरे हत्याकांड जैसी जघन्य वारदात, पुलिस पर हमला और लगातार आपराधिक घटनाएं इस कार्रवाई की मुख्य वजह बनीं।