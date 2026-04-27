20-20 घंटे की अघोषित कटौती से शहर में हाहाकार, सपा नेताओं ने बिजली दफ्तर घेरा, आंदोलन की चेतावनी

सपा नेताओं ने अधीक्षण अभियंता को सौंपे ज्ञापन में साफ लिखा कि अगर हालात नहीं सुधरे तो सड़कों पर बड़ा आंदोलन होगा। नेताओं का कहना था कि बार-बार शिकायतों के बावजूद विभाग केवल आश्वासन दे रहा है, जमीनी स्तर पर कोई सुधार नजर नहीं आ रहा। उन्होंने चेताया कि जनता का गुस्सा अब फूटने के कगार पर है। शिष्टमंडल ने बिजली संकट का सीधा कारण ओवरलोडिंग को बताया और कॉलोनियों में नए ट्रांसफार्मर लगाने की मांग रखी। उनका कहना था कि पुराने ट्रांसफार्मर क्षमता से ज्यादा बोझ झेल रहे हैं, जिससे बार-बार फाल्ट और कटौती हो रही है। लोड का संतुलन किए बिना समस्या का स्थायी समाधान संभव नहीं।