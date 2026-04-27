शॉर्ट सर्किट से कम्पीटेन्ट प्राइड अपार्टमेंट में भड़की आग, चार गाड़ियां जलकर खाक, ग्राउंड फ्लोर पर मची अफरा-तफरी

स्थानीय लोगों के मुताबिक, आग की शुरुआत ग्राउंड फ्लोर पर लगे विद्युत पैनल से हुई। पहले हल्की चिंगारी निकली और फिर अचानक आग ने पास में खड़े वाहनों को अपनी चपेट में ले लिया। कुछ ही पलों में कारें और बाइक आग का गोला बन गईं। हालात ऐसे हो गए कि लोग अपनी गाड़ियों को बचाने के लिए पास भी नहीं जा सके। इस भीषण अग्निकांड में यूपी 25 ईएन 4455 नंबर की क्रेटा कार, यूपी 32 एनपी 6584 नंबर की स्कोडा कार, यूपी 25 सीपी 4696 नंबर की होंडा शाइन बाइक और एक एक्टिवा स्कूटी पूरी तरह जलकर राख हो गईं। आग की तीव्रता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि कुछ ही देर में महंगी कारें कबाड़ में तब्दील हो गईं। प्रारंभिक अनुमान के मुताबिक लाखों रुपये का नुकसान हुआ है।