डीपीएस स्कूल के हॉस्टल में बगावत, खराब खाने और ‘उत्पीड़न’ के आरोप पर छात्रों का हंगामा, पुलिस बुलानी पड़ी

जानकारी के मुताबिक, हॉस्टल में रह रहे करीब 40 छात्रों ने एकजुट होकर प्रबंधन के खिलाफ आवाज बुलंद कर दी। छात्रों का आरोप है कि उन्हें लगातार खराब गुणवत्ता का खाना दिया जा रहा है और शिकायतों के बावजूद कोई सुनवाई नहीं होती। यही नहीं, कुछ छात्रों ने उत्पीड़न के भी गंभीर आरोप लगाए।