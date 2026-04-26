कस्टमर केयर के नाम पर साइबर ठगी: महिला के खाते से सवा 5 लाख साफ, APK फाइल खोलते ही फोन हुआ हैक

ठग ने मंजू को व्हाट्सएप पर एक APK फाइल भेजी और कहा कि इसे खोलते ही शिकायत दर्ज हो जाएगी। जैसे ही महिला ने फाइल ओपन की, मोबाइल हैक हो गया। इस फाइल के जरिए ठगों को फोन का पूरा एक्सेस मिल गया और बैंकिंग से जुड़ी संवेदनशील जानकारी उनके हाथ लग गई। मोबाइल हैक होते ही साइबर अपराधियों ने तेजी से वार किया। महिला के खाते से पांच अलग-अलग ट्रांजेक्शन में कुल सवा पांच लाख रुपये निकाल लिए गए। जब तक महिला को कुछ समझ आता, तब तक खाते से रकम साफ हो चुकी थी। घटना के बाद पीड़िता के होश उड़ गए और उन्होंने तुरंत साइबर क्राइम पोर्टल पर शिकायत दर्ज कराई।