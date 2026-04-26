मुंबई से बरेली पीलीभीत तक गर्मियों में चलेगी स्पेशल ट्रेन, अब मैलानी होकर जा सकेंगे सीधे गोरखपुर 

रेल प्रशासन के मुताबिक (09157) बांद्रा टर्मिनस–गोरखपुर एकल यात्रा अनारक्षित विशेष ट्रेन का संचालन 26 अप्रैल से शुरू कर दिया गया है। यह ट्रेन Bandra Terminus से रात 00:30 बजे रवाना होगी और बोरीवली होते हुए अगले दिन उत्तर प्रदेश के रूट पर पहुंचेगी। यह विशेष ट्रेन Bareilly सिटी स्टेशन पर 02:30 बजे पहुंचेगी, इसके बाद इज्जतनगर (03:05 बजे), पीलीभीत (04:25 बजे) होते हुए मैलानी के रास्ते गोरखपुर तक जाएगी। इससे बरेली, पीलीभीत और आसपास के जिलों के यात्रियों को मुंबई के लिए सीधा और सस्ता विकल्प मिलेगा।