शब्दों में माटी की खुशबू ‘थोड़ा हटकर’ में संवेदनाओं की सरिता, पूर्व आईजी की काव्यधारा ने जगाई संस्कृति की चेतना, सजा साहित्यिक मेला

कार्यक्रम में संस्था सचिव डॉ. विनीता सिंह सिसोदिया और गौरव सिंह ठाकुर ने काव्य संग्रह से चयनित रचनाओं का सजीव पाठ कर श्रोताओं को भाव विभोर कर दिया। कविताओं में ग्रामीण जीवन की सोंधी महक, बदलते समय के साथ रिश्तों की दरकती दीवारें और आधुनिकता की आपाधापी में खोती मानवीय संवेदनाओं का मार्मिक चित्रण उभरकर सामने आया। कार्यक्रम की मुख्य अतिथि निरुपमा अग्रवाल ने कहा कि कविता ‘अपने आस-पास’ की पंक्तियों ने जैसे आत्ममंथन की लौ जला दी हो। समाज में बढ़ती संवेदनहीनता और भ्रष्टाचार के प्रति हमारी निष्क्रियता पर तीखा प्रश्न खड़ा किया। वक्ताओं ने कहा कि वर्तमान भौतिकतावादी युग में जब मनुष्य अपनी जड़ों से कटता जा रहा है, ऐसे में यह कृति एक चेतावनी भी है और एक मार्गदर्शक भी। परिवार, बचपन, गांव और रिश्तों की टूटती कड़ियों पर प्रश्न उठाते हुए पुस्तक यह संदेश देती है कि यदि आने वाली पीढ़ी को संस्कारों से नहीं जोड़ा गया, तो विकास की अंधी दौड़ में हमारी सांस्कृतिक विरासत पीछे छूट जाएगी।