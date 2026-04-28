भाई सरकारी डॉक्टर, बहन चला रही क्लिनिक, नर्स ने सीने पर बैठकर कराया प्रसव, नवजात ने तोड़ा दम

बदायूं। जनपद के कादरचौक में मानवता को शर्मसार कर देने वाला मामला सामने आया है, जहां प्रसव के नाम पर क्रूरता की हदें पार कर दी गईं। सीने पर बैठकर पेट दबाने की अमानवीय हरकत के चलते नवजात की मौत हो गई। मामले में तत्कालीन चिकित्सा प्रभारी डा. अवधेश राठौर, उनकी बहन मोनिका समेत पांच लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। शासन की सख्ती के बाद डीएम ने जांच कमेटी गठित कर दी है, लेकिन स्वास्थ्य विभाग की कार्रवाई पर अब भी सवाल खड़े हो रहे हैं।