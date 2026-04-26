एमबी इंटर कॉलेज मैदान में सरकारी पाइपों में लगी भीषण आग, इलाके में मची अफरा-तफरी

बरेली। थाना प्रेमनगर क्षेत्र में रविवार को उस वक्त हड़कंप मच गया, जब एम.बी. इंटर कॉलेज के मैदान में लगी आग ने सरकारी बिजली और पानी के पाइपों को भी अपनी चपेट में ले लिया। कुछ ही देर में आग ने विकराल रूप धारण कर लिया और लपटें दूर-दूर तक दिखाई देने लगीं। इलाके में अफरा-तफरी मच गई और स्थानीय लोग खुद ही आग बुझाने में जुट गए। हालांकि आग की तीव्रता के आगे उनके प्रयास नाकाम रहे। सूचना मिलने के करीब आधे घंटे बाद दमकल विभाग की टीम मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाने का अभियान शुरू किया।