मौसी को बनाया हवस का शिकार, भांजे ने बनाया अश्लील वीडियो, ब्लैकमेल कर करता रहा रेप, निकाह तय होते ही तुड़वाया रिश्ता

पीड़िता ने आरोप लगाया कि आरोपी उस पर निकाह करने का दबाव बना रहा था। मना करने पर वह वीडियो वायरल करने की धमकी देता था और मानसिक रूप से प्रताड़ित करता रहा। पीड़िता ने थाना सीबीगंज में रिपोर्ट दर्ज कराई है। पुलिस का कहना है कि तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और आरोपी की तलाश के साथ साक्ष्य जुटाए जा रहे हैं।