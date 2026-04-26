घर में घुसा दरिंदा… मासूम बेटे को मारने की धमकी देकर महिला से दुष्कर्म की कोशिश, शोर मचते ही दबोचा गया आरोपी

हद तो तब हो गई जब आरोपी ने महिला के पांच साल के बेटे को पकड़कर जान से मारने की धमकी दी। उसने बच्चे को ढाल बनाकर महिला को दुष्कर्म के लिए मजबूर करने की कोशिश की। यह मंजर इतना खौफनाक था कि कुछ पल के लिए महिला दहशत में आ गई, लेकिन अगले ही पल उसने हिम्मत जुटाई। डर के बीच भी महिला ने जोर-जोर से शोर मचाना शुरू कर दिया। आसपास के लोगों के सतर्क होने की आहट मिलते ही आरोपी घबरा गया और मौके से फरार हो गया। महिला ने तुरंत 112 नंबर पर कॉल कर पुलिस को सूचना दी।