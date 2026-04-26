होमगार्ड परीक्षा में धांधली का बड़ा खुलासा: डबल नाम, एक चेहरा… बायोमेट्रिक ने खोल दी फर्जीवाड़े की पोल, एक गिरफ्तार

जांच में सामने आया कि 27 वर्षीय अनुराग पुत्र राज बहादुर निवासी हरिहरपुर, थाना टड़ियावां (हरदोई) ने शनिवार को दरबारी लाल शर्मा इंटर कॉलेज, पीलीभीत रोड रिठौरा में पहली पाली में धर्मेंद्र सिंह के नाम से परीक्षा दी थी। इसके बाद रविवार को वही युवक अनुराग बनकर साहू गोपीनाथ कन्या इंटर कॉलेज में दोबारा परीक्षा देने पहुंच गया। रविवार सुबह 10 से 12 बजे की पहली पाली में जब अभ्यर्थियों का बायोमेट्रिक सत्यापन हो रहा था, तभी सिस्टम ने युवक को संदिग्ध दिखाया। गहन जांच में उसकी पहचान मैच हो गई और पूरा फर्जीवाड़ा सामने आ गया। केंद्र प्रभारी की सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने तत्काल उसे हिरासत में ले लिया।