एडीएम बनकर लाखों की ठगी, नौकरी दिलाने के नाम पर युवकों से वसूले लाखों रुपये, बरेली में बड़ा खुलासा

किला थाना क्षेत्र मलुकपुर निवासी मुसाहिद पुत्र मुजाहिद ने बताया कि युवती ने उन्हें कंप्यूटर ऑपरेटर की नौकरी दिलाने का भरोसा दिया। इस झांसे में आकर उन्होंने अलग-अलग किस्तों में 5 लाख 21 हजार रुपये दे दिए। लंबे समय तक नौकरी न मिलने पर जब शक हुआ तो सच्चाई सामने आई और ठगी का खुलासा हो गया। पीड़ित का आरोप है कि इस पूरे खेल में युवती का परिवार भी शामिल है। बताया गया कि उसकी बहन शिखा भी इसी तरह लोगों को फंसाकर रुपये ऐंठने का काम करती है। दोनों बहनों ने मिलकर कई लोगों को निशाना बनाया है।