यूपी के इस जिले में ड्राइवर की गोली मारकर हत्या, कार बुकिंग कर ले गए थे हत्यारे, पीछे बैठकर मारी गोली, लूट का शक गहराया

जब स्थानीय लोग कार के पास पहुंचे तो चालक सीट पर कुलदीप का शव पड़ा मिला। जांच में सामने आया कि हमलावर ने पीछे की सीट से गोली मारी, जो उनकी गर्दन के नीचे पीठ में लगी। कार की पिछली सीट के पास पायदान में एक तमंचा भी बरामद हुआ, जिसमें कारतूस का खोखा फंसा हुआ था। यह साफ संकेत दे रहा है कि वारदात बेहद नजदीक से और सुनियोजित तरीके से की गई। पुलिस के मुताबिक कुलदीप का मोबाइल फोन और पर्स मौके से गायब हैं, जबकि जेब में कुछ रुपये मिले हैं। इससे लूट के बाद हत्या की आशंका को बल मिल रहा है। हालांकि पुलिस हर पहलू पर जांच कर रही है।