आईएएस का नकाब पहनकर सगी बहनों ने लूटा शहर, नौकरी के नाम पर लाखों डकारे… बरेली पुलिस ने ऐसे किया पर्दाफाश

प्रीति ने अपने परिचित आदिल खान, संतोष कुमार और मुशाहिद को भी इस सेटिंग के बारे में बताया। सभी ने सरकारी नौकरी के लालच में कई किश्तों में लाखों रुपये आरोपियों को दे दिए। पुलिस के अनुसार, ठगी में दीक्षा पाठक का नाम भी सामने आया है। दोनों बहनों ने खुद को प्रभावशाली अधिकारी दिखाते हुए कथित तौर पर शासन स्तर के नाम से फर्जी नियुक्ति पत्र जारी कर दिए। कंप्यूटर परिचालक समेत विभिन्न पदों पर नियुक्ति का दावा किया गया। जब चारों युवक ज्वॉइनिंग के लिए लखनऊ के विभूति खंड पहुंचे, तो पता चला कि ऐसी कोई भर्ती ही नहीं निकली है।