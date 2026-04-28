डबल मर्डर के साए से बाहर आया बायोगैस प्लांट, 47 दिन बाद फिर गूंजा उत्पादन, सख्त सुरक्षा में शुरू हुआ संचालन

सीएम सलाहकार अवनीश अवस्थी ने विधिवत पूजा-अर्चना कर और बॉयलर में पराली डालकर उत्पादन प्रक्रिया की शुरुआत कराई। उन्होंने साफ कहा कि उद्योगों का सुरक्षित और पारदर्शी संचालन सरकार की प्राथमिकता है और किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं होगी। इस दौरान डीएम, एसएसपी और एचपीसीएल के अधिकारी भी मौजूद रहे। प्लांट की सुरक्षा व्यवस्था को पूरी तरह बदल दिया गया है। हर एंट्री पॉइंट पर निगरानी, सीसीटीवी कैमरे और पुलिस चौकी की व्यवस्था की गई है। अवस्थी ने खुद पैदल निरीक्षण कर सुरक्षा मानकों को और मजबूत करने के निर्देश दिए।