बदायूं की बदली किस्मत… गंगा एक्सप्रेसवे बना रफ्तार का नया रास्ता, अब लखनऊ पहुंचना हुआ आसान और तेज

करीब 594 किलोमीटर लंबे इस एक्सप्रेसवे का लगभग 92 किलोमीटर हिस्सा बदायूं जनपद से होकर गुजरता है। यह मार्ग संभल की ओर से जिले में प्रवेश कर दातागंज तक जाता है, जिससे जिले के कई क्षेत्रों को सीधा लाभ मिलेगा। इस परियोजना के लिए बदायूं में करीब 1200 हेक्टेयर भूमि अधिग्रहित की गई है, जिससे 85 गांव और 195 मजरे सीधे जुड़े हैं। रामगंगा नदी पर बना 720 मीटर लंबा पुल और 4 फ्लाईओवर व 3 इंटरचेंज जिले की कनेक्टिविटी को नई मजबूती दे रहे हैं।