कल बरेली में राज्यपाल आनंदीबेन पटेल, कई अहम कार्यक्रमों में लेंगी हिस्सा, सुरक्षा व्यवस्था पूरी तरह हाई अलर्ट पर

राज्यपाल के दौरे को देखते हुए पूरे शहर में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। त्रिशूल हवाई अड्डे से लेकर कार्यक्रम स्थलों तक पुलिस बल की तैनाती बढ़ा दी गई है। रूट डायवर्जन की भी तैयारी की गई है, ताकि आम जनता को कम से कम परेशानी हो। अधिकारियों को साफ निर्देश दिए गए हैं कि सुरक्षा और प्रोटोकॉल में किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। दिनभर के कार्यक्रमों के बाद राज्यपाल शाम 5:20 बजे त्रिशूल हवाई अड्डे से वापस चौधरी चरण सिंह अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा के लिए रवाना होंगी। उनके दौरे को लेकर प्रशासनिक हलकों में हलचल तेज है और हर स्तर पर नजर रखी जा रही है।