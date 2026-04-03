सोते हुए 22 लोगों की खोपड़ी में भर दिया पीतल, रात होते ही शुरू होता था सीरियल किलर का कत्ल का खेल

थाने में जब एएसपी ने सदाशिव से पूछताछ की तो उसने जो कबूला उसने सबके होश उड़ा दिए। उसने 22 हत्याओं की बात कबूल की। कहा कि मुझे खून देखने की हूक उठती है। अगर एक-दो महीने तक किसी को न मारे तो नींद नहीं आती। उसे सुकून तभी मिलता था जब वह खून को जमीन पर गिरते देखता है। इस मामले में उसके बेटे जयकरन का नाम भी सामने आया, जिसे वह धमकाकर अपने साथ ले जाता था। प्रेस कॉन्फ्रेंस में सदाशिव ने मुकरने की कोशिश की, लेकिन सबूतों ने सच्चाई साबित कर दी।