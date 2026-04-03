ट्रेड यूनियन महासंघ ने मनाया काला दिवस, बोले 29 श्रम कानून को खत्म करके मजदूरों को गुलाम बनाया गया

Trade Union Federation observed Black Day: रायबरेली में ट्रेड यूनियन महासंघों के आह्वान पर काला दिवस मनाया गया। एक्टू के कार्यकर्ताओं ने काली पट्टी बांध कर जुलूस निकाला। जिलाधिकारी कार्यालय में प्रदर्शन किया। राष्ट्रपति को संबोधित ज्ञापन दिया। इस मौके पर पुराने श्रम कानून को बहाल करने और नई श्रम संहिता को वापस लेने की मांग की गई। प्रदेश अध्यक्ष विजय ने बताया कि नया श्रम कानून 21 नवंबर को अनुसूचित किया गया था जो 1 अप्रैल से लागू हो गया है। सरकार 29 पुराने श्रम कानून को खत्म करके चार संहिताएं बनाई है। जिससे मजदूरों को मलिक का गुलाम बनकर रहना पड़ेगा और अस्तित्व खतरे में पड़ जाएगा।‌ जबकि केंद्र सरकार संहिता को मजदूरों के पक्ष में बता रही है । उन्होंने मांग की कि सरकार पुराने श्रम कानूनों को लागू करें।