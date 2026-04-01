युवक को पता नहीं निकल गया बैंक से लोन, बैंक मैनेजर के उत्पीड़न से मिली मौत, एसपी से शिकायत

Man troubled by fake loan dies in Raebareli: रायबरेली में एक व्यक्ति को पता ही नहीं था और उसके नाम पर बैंक से 5 लाख का फर्जी लोन कर दिया गया। लोन वापसी के लिए बैंक मैनेजर व्यक्ति पर दबाव बना रहा था, जबकि व्यक्ति का कहना था कि उसने लोन लिया ही नहीं, तो फिर अदा किस बात का किया जाए। बैंक मैनेजर के उत्पीड़न से परेशान व्यक्ति की मौत हो गई, जिससे घर में कोहराम मच गया। बड़ी संख्या में परिजन और ग्रामीण पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचकर न्याय की गुहार लगाई। उनका कहना है कि बैंक मैनेजर की तरफ से उन्हें धमकी भी दी जा रही है। पुलिस अधीक्षक ने न्याय का भरोसा दिलाया है। मामला जगतपुर थाना क्षेत्र का है।