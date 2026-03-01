डिप्टी सीएम बृजेश पाठक ने कहा सपा शासन में बेटियां कहतीं थी- देख सपाई बिटिया घबराई

Deputy Chief Minister visit to Rae Bareli: रायबरेली में उपमुख्यमंत्री बृजेश पाठक ने समाजवादी पार्टी पर बड़ा हमला किया है। उन्होंने कहा कि सपा शासन में बहू-बेटियों की सुरक्षा हमेशा खतरे में रहती थी। उस समय बेटियां "देख सपाई बिटिया घबराई" का नारा लगाती थी। आज अखिलेश यादव वोट बचाने की कोशिश में लगे हैं।‌उपमुख्यमंत्री बृजेश पाठक रायबरेली में राजन जी महाराज की कथा को सुनने के लिए आए थे। इसके पहले उपमुख्यमंत्री ने चुरवा रायबरेली स्थित पिपलेश्वर हनुमान मंदिर में श्री हनुमान जी महाराज के दर्शन किए। उन्होंने पूजा-अर्चना की और पिपलेश्वर हनुमान मंदिर के महत्व के विषय में भी जानकारी दी। उन्होंने एक्स पर लिखा कि यहां पर प्रत्येक मंगलवार और शनिवार को भक्तों की भारी भीड़ उमड़ती है.