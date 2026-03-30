घर में अकेली महिला की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत, पति ने कहा हत्या हुई

Woman dies under suspicious circumstances: रायबरेली में एक महिला की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। घटना की जानकारी घर वालों को समय भी जब पति शाम को मजदूरी करके घर लौटा। घर के अंदर पत्नी मृत अवस्था में मिली। महिला की मौत के बाद घर में कोहराम मच गया। पति ने पत्नी की हत्या किए जाने की शंका व्यक्त की है। उसने बताया की 20 दिन पहले उसका एक व्यक्ति से लड़ाई झगड़ा हो गया था।उसने जान से मारने की धमकी भी दी थी। घटना की जानकारी पुलिस को दी गई। सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने घटनास्थल का निरीक्षण किया। मौके से साक्ष्य जुटाए। शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पुलिस ने बताया कि घटना की जांच की जा रही है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। घटना नसीराबाद थाना क्षेत्र का है।