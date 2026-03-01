ट्रक में बाइक सवारों को रौंदा, साइकिल में मारी टक्कर दो की मौत, एक छात्रा की हालत गंभीर

Two people die in road accident: रायबरेली में दर्दनाक हादसा हो गया जब राष्ट्रीय राजमार्ग पर तेज रफ्तार ट्रक ने बाइक सवारों को टक्कर मार दी। टक्कर के बाद दोनों ट्रक के नीचे आ गए और उनके ऊपर से ट्रक गुजर गया, जिससे दोनों की मौके पर मौत हो गई, जबकि एक अन्य छात्र गंभीर रूप से घायल है। घटना की जानकारी मिलते ही घर में कोहराम मच गया। परिजनों और शुभचिंतकों की भीड़ इकट्ठा हो गई और सड़क जाम कर दिया। मौके पर पहुंची पुलिस ने समझने का प्रयास किया। कड़ी मशक्कत के बाद शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। मामला सलोन थाना क्षेत्र का है।