भाजपा विधायक के खिलाफ डीएम कार्यालय पर धरना, बोले घर के अंदर लगवाया जा रहा खड़ंजा

उत्तर प्रदेश के रायबरेली के सादिकपुर कोटवा गांव निवासी शादीपुर कोटवा निवासी राम लखन मौर्य परिवार के साथ जिलाधिकारी कार्यालय के बाहर धरना प्रदर्शन दे रहा है। उन्होंने बताया कि बद्री प्रसाद, प्रदीप, दिलीप, विद्यावती आदि उनकी जमीन पर जबरन खड़ंजा लगवा रहे हैं, जबकि जमीन और मकान काफी पुराना है। पहले से ही घर के पास दो रास्ते हैं, इसके बाद भी जबरन घर के अंदर से रास्ता निकाला जा रहा है। उन्होंने विधायक पर आरोप लगाते हुए कहा कि सभी उन्हीं के रिश्तेदार हैं। दीवानी न्यायालय में मुकदमा भी चल रहा है। अधिकारी, पुलिस और पंचायत सचिव के माध्यम से उनके जमीन पर जमीन कब्जा किया जा रहा है।